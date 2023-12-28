القومي للمرأة يشارك في جلسات اعتماد مدربي التثقيف المالي

شارك المجلس القومي للمرأة في تنظيم جلسات اعتماد مدربي التثقيف المالي في اطار مشروع تشغيل الشباب في مصر -التمكين الاقتصادي برنامج فرصه بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.

اقيمت جلستي الاعتماد بمحافظتي اسيوط والشرقية ، واستهدفت ١٤ مدرب استفاد منهم ٢٨ مستفيدة.

اعتماد ٥٦ مدرب

يأتي هذا التعاون نتيجة لما قام به المجلس من مجهودات ساهمت في اعتماد ٥٦ مدرب تثقيف مالي اعتمادا وطنيا على منهجية "التعامل الرشيد مع اموالي" الصادر عن منظمة العمل الدوليه.

ويستمر المجلس في تنفيذ دورات التثقيف المالى للمستفيدات على مستوى قرى حياه كريمة والتى وصل عدد مستفيديها إلى ٤٦٧١٨ مستفيدة بدءا من نوفمبر ٢٠٢١ وحتى الآن.