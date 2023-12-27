القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية حول "المساواة بين الجنسين" في رأس البر

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية متخصصة حول "المساواة بين الجنسين" بفندق شتايجنبرجر بمدينة رأس البر، والتي استهدفت العاملات والعاملين بالفندقين، واستمرت على مدار يومين، بمشاركة صفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية المراسم والاعلام بالمجلس ومديرة مشروع السياحة، سماح حلمي استشارية المشروع والخبيرة التنموية، خالد احمد ممثل عن مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، ومايكل ايوب الخبير التنموي من شركة ويل سبرينج للخدمة المجتمعية.

تأتي الدورة التدريبية فى إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر .

تناولت ورشة العمل التعريف بجهود المجلس في تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها ، واهداف مشروع السياحة ، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة بغرض تحقيق بيئة عمل آمنة.

تناولت الورشة الدوافع وراء التغيير ومسئولية الإنسان عن نجاحها و عن اتخاذ قرار التغيير بناء علي رؤيته الخاصة التي يجب ان تكون محددة الأهداف والمدة ومراحل التنفيذ وتم ايضاً استعراض المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوا الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل والقاء الضوء علي كيفية تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع السياحي ،و مفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة