الاتحاد العام للمصريين بأستراليا يهنئ مصر بالعام الجديد ويتمنى نهاية المجازر التي تحدث في فلسطين

هنأ صفوت البنا، رئيس الاتحاد العام للمصريين في أستراليا، وأعضاء الإتحاد، كل المصريين في أستراليا ومصر وأنحاء العالم بالعام الجديد ٢٠٢٤.

وتمنى “ البنا”، عبر منشور على صفحته الرسمية “فيسبوك”، من الله ان يكون عام سلام ووئام وان يكون بدايه ونهاية الصراع الفلسطيني ويتم توحد الشعب الفلسطيني تحت رايه واحده " فلسطين للجميع".

يذكر أنه أيام قليلة تفصلنا عن استقبال العام الجديد، وكل عام يحتفل المصريين بطريقتهم الخاصة بالكريسماس حسب كل دولة يتواجدون بها، إلا أن هذا العام يختلف كثيرًا عن السنوات الماضية نظرًا للصراعات والحروب التي تشهدها بعض الدول بالإضافة إلى الحالة الإقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم هذا العام.

فقد قرر الكثير من المصريين في الخارج الإمتناع عن الإحتفال برأس السنة هذا العام تضامنًا مع غزة، واكتفى البعض بالإحتفالات المنزلية ورؤية الأصدقاء، والآخر منهم تبرع بأموال هذه الإحتفالات لدعم أشقائنا في فلسطين، والوقوف في مظاهرات دعمًا لغزة.

