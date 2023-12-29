خناقات أمام الشاشات.. عمرو أديب Vs الباز وياسمين Vs رضوى

شهد عام 2023 أحداثا ساخنة وشد وجذب داخل استوديوهات برامج التوك شو، إذ دخل عدد من الإعلاميين في خناقات، وتراشقوا الألفاظ في برامجهم.

عمرو أديب Vs محمد الباز

بدأ العام بهجوم شديد من الإعلامي محمد الباز، على زميله عمرو أديب ووصفه بأنه "عميل" في أحد اللقاءات التلفزيونية، قبل أن رافضا المقارنة بينهم لعدم وجود نفس الإمكانيات أو المدة الزمنية في العمل الإعلامي.

قال عن أديب: "مشروع شخصي لا يخدم إلا نفسه، وولاؤه لنفسه، عينه ليست على الجمهور، ولكن على من يصنع له النجومية والجماهيرية والشعبية، وهذا ما يترجم في ثروة ودخل وأمور كثيرة".

ولم يكتف بذلك بل حذر المصريين من عمرو أديب متهمه بخلق مناخ سلبي، وقال: "يطلع مذيع يقول أنا خايف يا ريس، لا تصدقوا هزله".

وأضاف: "لو في مشكلة ضخمة فأديب وعائلته لن يتأثروا، هيروح يقعد بالسعودية عنده كفيل، وعنده فلوس تكفيه لبعد يوم القيامة".

وأكد: "عمرو أديب ميقدرش يرد عليّ، دي منطقة صعب يدخل فيها، لأني بقول أوصاف واضحة دون أي شرشحة"، وهو بالفعل ما حدث بالفعل إذ لم يرد عليه عمر أديب.

ياسمين عز ضد رضوى الشربيني

واندلعت معركة بين ياسمين عز التي تشتهر بالوقوف في صف الرجال، ورضوى الشربيني التي تتخذ الموقف النقيض.

وبدأت بسخرية رضوى، من تصريحات ياسمين التي قالت فيها: "البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة، دة أنا احط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها"، قائلة: "أنا اقول الكلام ده ليه، أنا ست عندها كرامة، كلام العبيد دة مش بتاعي".

وردت عليها: "كرامة إيه يا أم كرامة بلاستيك أطرافها مطاط، تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة"، مضيفة: "ده أنا مش بس أدوس على الفساتين الماركات دة أنا أدوس على أي حد علشان خاطرالفرعون الصغير الكبير بعمل دة في الحياة العادية وبقوله فى العلن، إنما بقى لما يكون في خرابة بيوت بتبوس الجزم وتعمل فيلم مظلوم وتطلع في العلن تحكيلنا مأساة المرأة الاغريقية، كدة أنت محتاجة علاج يا مدام".

إبراهيم عيسي Vs علاء مبارك

انتقد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، أداء الإعلامي إبراهيم عيسى، ورصد مجموعة من المواقف والآراء المثيرة للجدل خلال الفترة الماضية.

وكتب علاء مبارك، على حسابه تويتر، "ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احترامًا لأصحاب ولا أعز".

وتابع: "قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته"، ووصف ما قاله إبراهيم عيسى عن الشيخ الشعراوي بالتطاول، حيث كتب: "تطاول غير مقبول ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الآن!؟".

خلاف فقهي بين خالد الجندي وسعد الهلالي

ونشب خلاف فقهي بين الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بعدما قال الأول إنه لا يجوز القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وأن أهل النبي بالنسبة لهم النبي عايش، إحنا لا نقول مات نقول انتقل إلى الرفيق الأعلى".

ورد الهلالي:"هذه وصاية وأنا لا أرغب في هذه الوصاية"، مضيفًا: "كل من يتكلم يضع مقام النبي في قلبه ثم يعطي رأيه، فمقام النبي في نظره، هو لا يريد أن يقول إنه مات، باعتبار فيه أحاديث صحيحة بتقول لما حد يصلي على النبي ربنا بيرد له روحه وبيرد السلام، وفي أحاديث أخرى بإن الأنبياء أحياء في قبورهم".

ليرد الجندى موضحًا: " الحمد لله أن شرفه بالجهاد دفاعا عن محبته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصبر على الإيذاء والابتلاء على بيان مقام النبي، الأحباء اختبارهم وبلاؤهم في المحبة، وأن تُبتلى في إيذاء مَن تحب لا بد أن تصبر عليه".

وتابع: "دافعنا وسنظل ندافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حي، وحياته ليس كحياتنا العادية، ونقول إن النبي انتقل ولا نقول إن النبي مات".

تامر أمين يهاجم شيرين بسبب المايوه

بدأت بتصريح مثير للجدل قالته شيرين عبدالوهاب خلال حفلها الذي أقامته بمدينة جدة السعودية، والذي مازحت فيه الجمهور بسبب شدة الحر، قائلة: "الجو حر أوي، مش كنت قولتوا لي كنت جيت بالمايوه".

فيما هاجمها تامر، قائلا إنه لا يصدق سبب إصرار شيرين، على إهدار موهبتها وخفض رصيدها لدى الجمهور، رغم أنها موهبة عظيمة حباها الله بصوت جميل.

وتابع: "مواصلة شيرين، بنجاح ساحق منقطع النظير مسلسل الزلات والأخطاء على خشبة المسرح"، متابعا: "إيه الكلام والسلوك ده! والله لا أقول هذا الكلام ليس شماتة وكرها فيها، حد يكره واجهة جيدة للفن المصري صوت ومشاعر وحنجرة وطرب عظمة؟".