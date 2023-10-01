الأحد 01 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الباز يحذر من أحد المرشحين المحتملين للرئاسة.. حصان طروادة لعودة تنظيم الإخوان

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

حذر الإعلامي محمد الباز، المواطنين من التعرض للتدليس عليهم في المشهد الانتخابي من بعض الجهات التي تريد نشر الفوضى لعودة الإخوان. 

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "إياكم والتدليس عليكم، كل مرشح لازم تعرف مصادر تمويل حملته، مرجعياته، لا أحد يمنع مواطن يقول صوته، لكن إياك والتدليس عليك، لأنه واحد من إنجازاتنا إننا حررنا البلد من الفكر الإخواني، فلما يجي مرشح طابور خامس، ليس له قيمة، وإنما مجرد أداة ووسيلة لإحداث أكبر قدر من الفوضى". 

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وأردف: "الإخوان صعدوا في 2011 في مناخ فوضى، وهذه الجماعة لا تستطيع العودة إلى أرضنا إلا في مناخ من الفوضى، كل إعلامهم تشكيك وهدفه يفصل بين الشعب والجيش، وقد تكون هذه فرصتهم بسبب ضيق الظرف الاقتصادي، هيكون هذا الشخص حصان طروادة، فأحذر من التدليس علينا بأي شعارات أو كلام".

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