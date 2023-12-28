تغريم محمد رمضان نصف مليون جنيه لصالح عمرو أديب .. القصة الكاملة لخناقة الثنائي

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الخميس، في الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب والتي تتهم الفنان محمد رمضان بالسب والقذف، بتغريم الأخير نصف مليون جنيه، تعويضا للأول في قضية السب والقذف.

واتهم الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان بتعديه عليه بالسب والقذف، في عدة مناسبات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

لتمتد الخلافات إلى ساحات المحاكم، ويحصل عمرو أديب على أحكام قضائية ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه بتهمة السب والقذف بمبلغ 300 ألف جنيه.

واستأنف الإعلامي مطالبا بتعويض قدره 3 ملايين جنيه، لنصدر المحكمة قرارها اليوم.

وفي وقت سابق، عاقبت المحكمة الاقتصادية الفنان محمد رمضان بغرامة قدرها 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل خناقة عمرو أديب ومحمد رمضان

بدأت القصة حينما اتهم محمد رمضان الإعلامي عمرو أديب بالسب والقذف وطالبه بتعويض مالي 100 ألف جنيه، بعد أن هاجمه الأخير فى إحدى حلقات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية، تعليقا على فيديو "الفلوس" الذي قام بنشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وسخر محمد رمضان من الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية في قضية الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، وهو إلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه للطيار تعويضا له عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورته التي نشرها على متن طائرة كان يقودها "أبو اليسر".

ونشر "رمضان" مقطع فيديو له وهو يجلس على متن عوامة ويُلقي بالدولارات في حمام السباحة، وفي الخلفية مقطع صوتي من مهرجان شعبي، كما كانت تتناثر من حوله أوراق الدولارات في كل مكان في مشهد مثير للجدل استفز جمهوره، إذ انتقد البعض إلقاؤه للنقود بهذا الشكل، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وفي سياق متصل، علق الإعلامي عمرو أديب، على فيديو محمد رمضان معتبرا أن ذلك استفزازا للمواطنين؛ إذ قال: "أنت مش لاحظ بقالك سنة بتعمل مصايب، والناس اللي أنت استفزتها بتبلع ليك أية حاجة .. أنت في بلد الناس ظرفها صعبة، ومش أنت بس اللي عندك فلوس، فيه ناس معاها فلوس أكتر منك بس مش بيعلموا كدا".

وتابع: "ليه استفز الناس وليه تكره الناس فيك، أنت داخل على رمضان، بدل ما تتبرع بالفلوس أحسن .. الناس اللي استفزتهم هما اللي عملوك.. والناس متضايقة، أيه المانع انك تعتذر للناس .. اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون" في إشارة إلى اسم مسلسله الجديد "موسى"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل 2021، متابعًا: "يابني اهدى وارجع لعقلك، ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني".

من جانبه، شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ردا على تصريحات الإعلامي عمرو أديب التي أدلى بها حول فيديوهاته واستفزازه للجمهور بشكل دائم.

ودمج "رمضان" مقطعًا من مسلسله "نسر الصعيد" بحديث الإعلامي عمرو أديب الذي قال فيه: "يا بني اهدى يابني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور"، ليرد عليه "رمضان" بهذا المشهد وهو يصفع أحد الممثلين بالقلم على وجهه قائلًا: "إنت حاشر دماغك ليه".

وسرعان ما أعلن الإعلامي عمرو أديب مقاضاته لمحمد رمضان بعد إساءته له بشكل مباشر، حيث قال: "يا أنا يا أنت.. ولو محدش رباك أنا هربيك.. انهارده طلبت من المحامي بتاعي الأستاذ طارق جميل سعيد إنه يرفع دعوى قضائية على محمد رمضان لإساءته ليا.. وندرت ندر قدام الناس كلها أي فلوس هاخدها منه هتبرع بيها لمستشفى الأطفال في أبوالريش".