الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

استقرار سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة بماكينات الصرف الآلي

الدولار
الدولار

سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الآلي، وسجل  سعر الدولار في بنك الإسكندرية للشراء نحو 30.85 جنيه، وللبيع نحو 30.95 جنيه.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـ ATM، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع. 

 

 حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

 وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.   

 

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