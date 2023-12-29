محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

أجرى محافظ المنوفية إتصالاً مباشرا بعدد من رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المدن والأحياء لمتابعة إستمرار عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين والأنفاق والتأكد من تمركز المعدات اللازمة لرفع تجمعات المياه أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

مشدداً برفع مياه الأمطار بالقري والطرق الرئيسية وذلك بالتنسيق مع مديرى فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى كل فى نطاقه ، وموجهاً بسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات المواطنين التي تتلقاها غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والربط المباشر بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول .

هذا وتواصل سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية تواجدها الميداني على مدار اليوم لشفط مياه الأمطار لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين .