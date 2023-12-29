تعليم قنا: استلام 15652 تابلت لـ طلاب الصف الأول الثانوي

اعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن استلام المديرية عدد 15652 جهاز حاسب لوحي ( تابلت ) من مخازن الوزارة و بدء إجراءات تسليمها إلى الإدارات التعليمية ومن ثم المدارس ليتم توزيعها على طلاب الصف الاول الثانوي العام الحكومي و الرسمي لغات بعد اتخاذ الاجراءات وسداد الرسوم المقررة قانونا .

و شدد مدير تعليم قنا على تشكيل لجان وفرق عمل من التطوير التكنولوجي تعمل على تفعيل أجهزة الحاسب اللوحي لطلاب الصف الأول وتتحري الدقة عند مراجعة الرقم التسلسلي ( السيريال نمبر ) ، وتتولى تدريب الطلاب الذين استلموا التابلت المدرسي على خطوات الدخول على منصة الامتحان ، كما لفت إلى حث أولياء الأمور والتواصل معهم لإنجاز الخطوات الواجبة من سداد تأمين التابلت بالبريد المصري لضمان وصول التابلت إلى جميع الطلاب وتدريبهم عليه قبل بداية امتحانات الفصل الدارسي الاول .

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ بقنا اعتبارا من يوم 14 يناير المقبل وفيه يمتحن الصف الاول بالفترة الصباحية ، والصف الثاني بالفترة المسائية من الساعة الواحدة ، كما وجه الدكتور محمد السيد خلال الاجتماع الأخير مع مديري الإدارات التعليمية على تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس لبيان جاهزيتها للامتحانات مع توفير نسخ مدمجة من برامج ودروس قناة مدرستنا وإمداد الطلاب بها .