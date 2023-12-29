فقرة بدنية مكثفة للاعبي الزمالك في المران

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة بدنية مكثفة للاعبي الأبيض خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وتولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على الفقرة البدنية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خاصة بعد العودة من فترة الراحة التي استمرت لمدة أسبوع عقب خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

خاض اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين في مران اليوم.

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادي.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين على ضرورة استغلال فترة التوقف الدولي للاستعداد بشكل أفضل للمباريات المقبلة في البطولات المحلية أو الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح معتمد جمال بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل انطلاق المران.



وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

