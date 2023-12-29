لاعب الأهلي السابق: مروان عطية أستحق الطرد أمام فيوتشر

قال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مروان عطية لاعب فريق الأهلي يستحق الطرد في مباراة مودرن فيوتشر في مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه.





أضاف رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:"من وجهة نظري أن محمد عادل حكم المباراة أخطأ بعدم طرد مروان عطية أمام مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري ".



وواصل:" كلنا شاهدنا المباراة وتدخلات مروان عطية العنيفة طوال اللقاء وكان يستحق الطرد أمام مودرن فيوتشر ".



مروان عطية رجل مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري





حصل مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر المصري.

وفاز الأهلي على حساب فيوتشر برباعية لهدفين ليحسم لقب السوبر المصري.

وقدم مروان عطية أداء رائعًا خاصة من الجانب الدفاعي في الوسط أمام مودرن فيوتشر وساهم في تعويض فريقه عن إصابة إمام عاشور وغيابه عن الأشواط الإضافية.

ونال مروان عطية تحية وتصفيق جماهيري من عشاق القلعة الحمراء عقب اختياره كأفضل لاعب في المباراة النهائية.

وكان الأهلي تأهل لنهائي السوبر بالفوز على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف كما سبق أن توج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في السعودية.

