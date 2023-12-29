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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدربين أجانب توجوا بأمم أفريقيا..المدرسة الفرنسية تسيطر

الفرنسي هيرفي رينارد
الفرنسي هيرفي رينارد

تفصلنا أيام قليلة وتنطلق كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها في النسخة الـ34 من البطولة الأفريقية.

يتنافس 24 منتخبا على لقب كأس أمم أفريقيا، وتعد المنتخبات الأبرز للمنافسة على اللقب مصر والمغرب والجزائر وتونس وكوت ديفوار والكاميرون بالإضافة للسنغال حامل اللقب، ونيجيريا.

نجح 16 مدربا أجنبيا في تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا خلال 33 نسخة ماضية، ولعل المدرسة الفرنسية صاحبة العدد الأكبر، بعدما توجت باللقب الأفريقي خمس مرات.

يعتبر هيرفي رينارد أكثر مدرب أجنبي تتويجا ببطولة كأس أمم أفريقيا بالمناصفة مع الهولندي كوليمانس واسترهوف بعدما توج بها في نسختين، بعدما حصدها مع زامبيا في 2012، قبل أن يفوز بالبطولة في 2015 مع كوت ديفوار.

توج كلود لوروا مع منتخب الكاميرون ببطولة كأس أمم أفريقيا في نسخة 1988، قبل أن يكرر مواطنه ويبار لوشانتر نفس الإنجاز، ويحصد البطولة الأفريقية في نسخة 2000، و روجي لومير مع منتخب تونس في 2004.

فيما توج الهولندي كوليمانس واسترهوف مع منتخب نيجيريا ببطولة الأمم الأفريقية في نسختي 1980، و1994 ، بالإضافة للمدرب الألماني فيتشر المدير الفني للكاميرون بعدما توج معهم بنسخة 2002.

بينما توج المدرب الإنجليزي كلايف باركر مع منتخب جنوب أفريقيا في نسخة 1994، وكان آخر مدرب توج باللقب الأفريقي البلجيكي هوجو بروس مع الكاميرون في نسخة 2017، بعدما نجح المدربين المحليين في آخر نسختين بالتتويج بالبطولة الأفريقية، حيث حصد منتخب الجزائر على نسخة 2019 بقيادة جمال بلماضي قبل أن يتوج آليو سيسيه مع السنغال في النسخة الأخيرة.

 

 

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