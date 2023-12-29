الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كلوب ينتقد حكام الدوري الإنجليزي بسبب الـ "فار"

يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول

انتقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الول لكرة القدم بليفربول، أداء حكام بطولة الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية بسبب الأخطاء المتكررة وعدم اللجوء لتقنية الـ "فار".

 

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كلوب ينتقد حكام الدوري الإنجليزي

وقال كلوب في المرتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و نيوكاسل: " لا أعتقد أنني يجب أن أجيب على هذا السؤال بخصوص تقنية الفيديو، أعطيك في كثير من الأحيان الفرص لاستخدام كلماتي ثم تقولون "قال كلوب"، المشكلة التي نراها جميعا في كل مباراة هي "كيف يكون ذلك ممكنا؟" سجلنا هدفان أمام بيرنلي كانا صحيحين".

 

وأضاف كلوب متحدثاً عن فريقه ليفربول: " الجميع اقتنع الطريقة التي يجب أن ندافع بها في الآونة الأخيرة، قمنا بتكثيف الضغط المضاد، وهو ما يساعدنا في الدفاع أيضا ".

 

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يوم الإثنين المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ20 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

 

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي


ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف أرسنال.

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