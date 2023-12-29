كلوب يضع خطة لتعويض محمد صلاح خلال أمم أفريقيا

طمئن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، جماهيره، بوضع خطة لتعويض الدولي المصري محمد صلاح خلال فرتة تواجده مع منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا.

كلوب يتحدث عن محمد صلاح

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و نيوكاسل متحدثاً عن محمد صلاح: “ كل خطة طويلة الأمد لدي تعتمد على اللاعبين المتاحين في الفريق، لدينا بعض الحلول وآمل أن تكون لدينا تلك الحلول بعد مباراة نيوكاسل”.

وأضاف كلوب: “ لقد كان الأمر أسوأ في الماضي إذ كنا نخسر صلاح وساديو ماني معا، علينا تجاوز ذلك الموقف”.

ومن المفترض أن تكون مباراة ليفربول ونيوكاسل هي المباراة الأخيره لـ محمد صلاح مع ناديه قبل الإنضمام لمنتخب مصر للمشاركة مع الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

ويعلن روي فيتوريا قائمة منتخب مصر خلال الأيام المقبلة، لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة بكوت ديفوار.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يوم الإثنين المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ20 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف أرسنال.