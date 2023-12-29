وزارة العمل 2023.. إعادة مستحقات 5 مليون عامل وتأسيس 166 شركة توظيف

نجحت وزارة العمل خلال 2023، في إعادة مستحقات ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري بالخارج، وذلك من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة الوزارة في بلدان (السعودية والإمارات ولبنان والأردن وقطر والكويت وإيطاليا والعراق)، إذ تمكنت من إعادة حوال 314 مليون و 583 ألفًا و 718 جنيهًا مصريًا، مستحقات عمالة مصرية لدى أصحاب الأعمال.

ونظمت 1134 اجتماعات عمالية، و201 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و 463 زيارة خاصة بالجهات الحكومية، كما تلقت عدد من الشكاوى العمالية بلغت خلال العام 6172 شكوى، ونجحت فى تسوية 4863 شكوى منها وديًا، وإحالة 1105 شكوى منها للقضاء.

ونجحت المكاتب فى تقديم 104 ألفًا و 642 استشارة عمالية، يأتى ذلك في إطار قيام المكاتب بدورها فى تنشيط الطلب على العمالة المصرية في حمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها في الدولة المستقبلة لها، وبحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج ومتابعة حصول العمالة المصرية على مستحقاتها المالية.

وزارة العمل 2023

إلحاق العمالة ووحدة الخدمات

وتتعاون شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مع وزارة العمل، طبقًا لأحكام القانون في تنظيم سوق العمل، ومساعدة العمالة المصرية للحصول على فرص عمل بالخارج من خلال القنوات الرسمية.

وأعلنت وزارة العمل، أنه خلال عام 2023 جرى تأسيس 166 شركة إلحاق عمالة جديدة، وتجديد الترخيص لــ 188 شركة لإلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط 10 شركات لمخالفتها أحكام القانون.

كما طّورت وزارة العمل، "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبناها ليتماشى ذلك التطوير مع ثقافة الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، منذ توليه حقيبة "الوزارة"، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بالشكل المطلوب لاستقبال المواطنين، والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدمي، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين الراغبين فى توثيق عقود العمل واستخراج تصاريح العمل للسفر إلى الخارج، حيث تقوم "الوحدة" بمراجعة واعتماد عقود العمل والاجازات والتآشيرات والاقامات للعاملين بالخارج (ذكور واناث ) لجميع الدول، والرد على جميع الاستفسارات الواردة من السادة المواطنين بشآن فرص العمل وكذلك التاكد من صحة عقود العمل الخاصة بهم ، حيث بلغ عدد تصاريح العمل 426 ألفًا و 85 تصريح جرى مراجعتها واعتمادها.