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عاجل.. القسام تُفجر حقل ألغام في قوة إسرائيلية شمال مخيم البريج ضباط إسرائيليون قُتلوا بعدما أهدوا عملياتهم الإجرامية في غزة لعائلاتهم
الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رشقة صاروخية تضرب مستوطنات غزة وصفارات الإنذار تنطلق

صاروخ
صاروخ

 انطلقت صفارات الإنذار في المستوطنات الجنوبية لغلاف غزة، بعد قصفها برشقة صاروخية .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 

 على جانب آخر، نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو يظهر فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تسرق أحد المحال التجارية خلال اقتحامها رأس الجورة في مدينة الخليل.

 وظهر في الفيديو عدد من الجنود، يسرقون السلع من المحل التجاري ويحملونها إلى مدرعاتهم.

 

 واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

 

و قالت مصادر أمنية فلسطينية اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم "الأمعري" في رام الله بوسط الضفة، وشابا من "طوباس" شمال شرق الضفة، واثنين من "الخليل" جنوبها، وأربعة من "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية، وطفلًا من محافظة "أريحا" شرق الضفة. 

 

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية حي "سطح مرحبا" الراقي في مدينة "البيرة" الملاصقة لرام الله ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات، وهذه هي الليلة الثانية على التوالي التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، والواقعة بقلب مُحافظة "رام الله والبيرة". 

 

 ووقعت غالبية الاعتقالات الليلة الماضية في مُخيمات في قلب المُحافظات المذكورة، واقتحمت قوات الاحتلال كذلك قرية "دير أبو مشعل" شمال غرب رام الله، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين لم تعلنه الأجهزة الأمنية على وجه التحديد، ولم تنشر حتى الآن مؤسسات الأسرى بيانًا بشأنه.

 

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