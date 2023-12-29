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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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انفجارات فى كييف و7 صواريخ فى خاركيف

انفجارات
انفجارات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن إعلام أوكراني، بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، كما دوت انفجارات في لفيف، ومدينة دنيبرو، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بإطلاق 7 صواريخ على خاركيف في الساعات الأخيرة.

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صفارات الإنذار 

ودوّت انفجارات صباح اليوم في كييف، حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، وأطلقت صفارات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية، استهدفت عدة مدن في أنحاء أوكرانيا، وقال كليتشكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "انفجارات في كييف.. تفعيل الدفاعات الجوية.. الزموا الملاجئ"، وتم تفعيل إنذارات جوية على مستوى البلاد.

شمال شرقي أوكرانيا

وقبلها، تعرضت خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا) ولفيف (غرب أوكرانيا) لضربات روسية صباح الجمعة، حسبما أعلن رئيسا بلديتي المدينتين الأوكرانيتين.

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