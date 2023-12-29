احتراق شقة سكنية داخل كومباوند بالتجمع الأول

اندلع حريق داخل شقة سكنية في كومباوند بالتجمع الأول، وامتدت ألسنة، للتلتهم محتويات الشقة بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوجود حريق داخل شقة بأحد الكمبوندات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران، وإخمادها قبل امتدادها للوحدات السكنية المجاورة.

سبب الحريق

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق شب بجهاز تكييف من الخارج، وامتدت النيران إلى مكتبة كتب داخل شقة تقطن بها أسرة مكونة من أب وأم وابنهما.

ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق لماس كهربائي بالوصلات الخاصة بالتكييف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات في أفراد الأسرة، حيث انقذت العناية الإلهية، رب الأسرة وزوجته وابنهما.

نصائح لتفادي اندلاع الحرائق

تقدم إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الإرشادات للمواطنين لتفادي الحرائق، وجود مواد قابلة للاشتعال داخل الشقق والعقارات السكنية، إذ تؤدي لاندلاع الحرائق.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.

كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.

وفي حالة حدوث اشتعال النيران داخل الشقة، يجنب تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الفرار و الإخلاء للمبنى، وذلك تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد، إلى جانب منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة، تحسبًا لحدوث أى ماس كهربي، وتجنب ترك كميات من الخشب المشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب الحرائق بشكل مفاجئ.