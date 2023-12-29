الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الهلال والفيحاء بالدوري السعودي

الهلال
الهلال

يستعد الهلال  لمواجهة الفيحاء مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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يسعى الهلال للفوز على الفيحاء من أجل مواصلة تعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما يعتلي الجدول برصيد 50 نقطة.

خاض الهلال 18 مباراة نجح في الانتصار 16 لقاء، وتعادل في مباراتين دون تلقي أي خسارة، سجل لاعبوه 57، ولم تتلقى شباكه سوى 9 أهداف فقط.

فيما يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر، ويملك في رصيده 19 نقطة، بعد تحقيقه الانتصار في 4 مباريات، والتعادل في 7 وخسارة 7 مثلهم، سجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 29 آخرين.
 

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي:


تبدأ مباراة الهلال والفيحاء في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

 

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