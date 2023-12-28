الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كلاسيكو سعودي محتمل بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صباح اليوم الخميس قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2023 – 2024 والتي أسفرت عن عدة مواجهات قوية للفرق السعودية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء جاءت كالأتي :

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الدوري السعودي .. الهلال يتفوق على أبها بثنائية في الشوط الأول

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الهلال يمطر شباك أبها بسباعية نظيفة ويعزز صدارة الدوري السعودي

مواجهات دور الـ16 بمنطقة غرب آسيا :

النصر السعودي 🆚الفيحاء السعودي

الهلال السعودي 🆚سابهان الإيراني

الاتحاد السعودي 🆚نافباخور الأوزبكي

العين الإماراتي 🆚ناساف الأوزبكي

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولي " مباريات الذهاب" يومي 12 و 13 فبراير من عام 2024 المقبل، بينما ستقام المباراة الثانية " مباريات الاياب " يومي 19 و 20 من الشهر ذاته.

مواجهة محتملة بين الهلال والاتحاد :

وفي حال فوز الاتحاد على نافباخور الأوزبكي وفوز الهلال على سباهان الإيراني سيكون هناك كلاسيكو سعودي من العيار الثقل بين الهلال والاتحاد في الدور ربع النهائي من البطولة.

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