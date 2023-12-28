كلاسيكو سعودي محتمل بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صباح اليوم الخميس قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2023 – 2024 والتي أسفرت عن عدة مواجهات قوية للفرق السعودية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء جاءت كالأتي :

مواجهات دور الـ16 بمنطقة غرب آسيا :

النصر السعودي 🆚الفيحاء السعودي

الهلال السعودي 🆚سابهان الإيراني

الاتحاد السعودي 🆚نافباخور الأوزبكي

العين الإماراتي 🆚ناساف الأوزبكي

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولي " مباريات الذهاب" يومي 12 و 13 فبراير من عام 2024 المقبل، بينما ستقام المباراة الثانية " مباريات الاياب " يومي 19 و 20 من الشهر ذاته.

مواجهة محتملة بين الهلال والاتحاد :

وفي حال فوز الاتحاد على نافباخور الأوزبكي وفوز الهلال على سباهان الإيراني سيكون هناك كلاسيكو سعودي من العيار الثقل بين الهلال والاتحاد في الدور ربع النهائي من البطولة.