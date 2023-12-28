الهلال يتفوق.. تاريخ الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

أجريت اليوم الخميس قرعة دور الـ16 من بطولة دوري ابطال آسيا والت تشهد تواجد عددًا من الأندية التي تمتلك تاريخًا كبيرًا على مستوى البطولة وحققت اللقب أكثر من مرة.

نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في منطقة غرب القارة :

النصر السعودي ضد الفيحاء السعودي

الهلال السعودي ضد سابهان الإيراني

الاتحاد السعودي ضد نافباخور الأوزبكي

العين الإماراتي ضد ناساف الأوزبكي

تاريخ الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

• الهلال حقق اللقب: 4 مرات

• بوهانغ حقق اللقب: 3 مرات

• الاتحاد حقق اللقب: مرتين

• أولسان حقق اللقب: مرتين

• جيونبوك حقق اللقب: مرتين

• العين حقق اللقب: مرة واحدة

باقي الأندية لم يحققوا اللقب في تاريخهم.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولي " مباريات الذهاب" يومي 12 و 13 فبراير من عام 2024 المقبل، بينما ستقام المباراة الثانية " مباريات الاياب " يومي 19 و 20 من الشهر ذاته.

مواجهة محتملة بين الهلال والاتحاد :

وفي حال فوز الاتحاد على نافباخور الأوزبكي وفوز الهلال على سباهان الإيراني سيكون هناك كلاسيكو سعودي من العيار الثقل بين الهلال والاتحاد في الدور ربع النهائي من البطولة.