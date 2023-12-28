قرعة دوري أبطال آسيا.. مواجهة سعودية خالصة وكلاسيكو منتظر بين الهلال والاتحاد

يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع "جوجل" عن قرعة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023-2024، والتي التي أجريت اليوم الخميس، في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

دوري أبطال آسيا

قرعة دوري أبطال آسيا

وبحسب قرعة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023-2024، من المقرر أن يواجة النصر السعودي بقيادة كرستيانو رونالدو، فريق الفيحاء، فيما يواجة ناساف الأوزبكي فريق العين الإماراتي، بينما سيواجه الهلال السعودي سباهان الإيراني.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2024، عن عدة مواجهات قوية للفرق السعودية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء جاءت كالأتي:

ناساف (أوزبكستان) – العين (الإمارات).

الفيحاء (السعودية) – النصر (السعودية).

سيباهان (إيران) – الهلال (السعودية).

نافباهور (أوزبكستان) – الاتحاد (السعودية).

جيونبوك هيونداي موتورز (جمهورية كوريا) – بوهانغ ستيلرز (جمهورية كوريا).

أولسان هيونداي (جمهورية كوريا) – فينتفورت كوفو (اليابان).

شاندونغ تايشان (الصين) – كاوازاكي فرونتال (اليابان).

بانكوك يونايتد (تايلاند) – يوكوهاما مارينوس (اليابان).

دوري أبطال آسيا.. مواجهة محتملة بين الهلال والاتحاد:

وفي حال فوز الاتحاد على نافباخور الأوزبكي وفوز الهلال على سباهان الإيراني سيكون هناك كلاسيكو سعودي من العيار الثقل بين الهلال والاتحاد في الدور ربع النهائي من البطولة.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا:

ومن المُقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ16 من دور أبطال آسيا لفرق الغرب، يومي 12 و13 فبراير، أما الإياب يومي 19 و20 فبراير 2024.

وستقام مباراة ربع نهائي البطولة الأسيوية لأندية الغرب، يوم 4 و5 مارس، أما الإياب 11 و12 مارس، أما دور نصف النهائي يوم 23 أبريل، على أن يقام النهائي 11 و18 مايو.

القنوات الناقلة لـ دوري أبطال آسيا 2024:

ومن المقرر أن تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2024، على عدد من القنوات والتي جاءت كالتالي: