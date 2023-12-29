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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السولية: حققنا بطولة غالية.. والأهلي لا يعرف سوى منصات التتويج

بوابة الوفد الإلكترونية

قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر حقق بطولة غالية، بعد أن حصد لقب كأس السوبر المصري ‏على حساب فريق مودرن فيوتشر.‏

وأوضح أن الفريق كان لديه إصرار كبير على حصد اللقب ومواصلة النجاحات التي يحققها في الفترة الأخيرة من أجل إسعاد ‏الجماهير.‏

وأضاف: الأهلي يلعب دائمًا على البطولات ولا يعرف سوى المركز الأول والوقوف على منصات التتويج، وسعداء للغاية بأن التوفيق كان حليفًا لنا، وحصدنا ‏بطولة مهمة تضاف إلى تاريخ النادي.‏

وأشار السولية إلى أن الفريق خاض مباريات قوية ومتنوعة خلال فترة زمنية قصيرة، وواجه ضغطًا بدنيًّا كبيرًا، وأن هذا قدر ‏لاعبي الأهلي بمواجهة الصعاب وتحقيق البطولات.‏

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي ‏جمع ‏الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.‏

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