استعجال تحريات المتهمين بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية في القاهرة

أمرت النيابة العامة باستعجال تحريات 5 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية في القاهرة.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 5 أختام منسوبة لجهات حكومية – 24 أكلاشيه منسوب لجهات حكومية وخاصة - بعض المحررات والمستندات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مزورة"– 5 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

وفى سياق أخر قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " ح.م.ح" و " ه.ع.ح" و " أ.ح.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ،مع عزلهم من الوظيفة مدة لا تقل عن 3 سنوات ، وإلزام كل منهم برد مبلغ مالي قدرة مائة وثلاثون ألف جنيه ، ومعاقبة المتهم " م.ع.م" بالحبس لمدة سنة، وإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية ، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 37882 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ،بقيام المتهمين بالاستيلاء علي قطع نحاس من محل عملهم باحدي الشركات العامة .

تبين من التحقيقات ، أن المتهمين من الاول حتي الثالث كل من " ح.م.ح" سائق درجة ثالثة و " ه.ع.ح" ميكانيكي ، و " أ.ح.ع" سائق ، بصفتهم موظفين عموميين بشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، استولوا بغير حق علي قطع نحاس والمملوكة لجهة عملهم من مكان تخزينها وقاموا بنقلها لمكان آخر بالشركة لتيسير إخراجها ووضعها في من الشركة بالاستعانة بالمتهم الرابع " م.ع.م" عامل ، ، وأن قيمة تلك القطع النحاس يقدر قيمتها بمبلغ مائة وثلاثون ألف جنيه ، وتم ضبطهما ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.