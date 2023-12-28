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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مفيد للحوامل ويقوي العظام| طريقة تحضير تشيز كيك البلح والنيسكافية

تشيز كيك البلح بالنيسكافية
تشيز كيك البلح بالنيسكافية

يعرف البلح بمذاقه الحلو اللذيذ، ويتميز بتوافره على مدار العام، كما يشتهر بفوائده الصحية للجسم التي تشمل تعزيز صحة القلب، والجهاز الهضمي، والوقاية من فقر الدم، وتقوية العظام، فضلًا عن فوائده للحوامل أثناء فترة الحمل.


 

تشيز كيك البلح

وصفة تشيز كيك البلح والنسكافيه

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير تشيز كيك البلح والنسكافيه، لكي تقدميها لأولادك، وتساعديهم على الإستفادة من محتواها الغذائي الذي لا مثيل له.
 

مقادير تحضير تشيز كيك البلح والنسكافيه

 

300 جم بسكويت شاي

 

قشطة بحسب الحاجة

 

للحشوة:

بلح أو تمر منزوع النواة 25 حبة

 

علبة قشطة

 

ربع كوب جبن كريم

 

نصف كوب شوكولاتة بالحليب مذوبة
 

علبة حليب مكثّف محلى

 

ملعقة كبيرة وربع نسكافيه


 

طريقة تحضير تشيز كيك البلح والنسكافيه

اطحني البسكويت وأضيفي إليه ما يكفي من القشطة حتى تتماسك المكونات معاً.

 

رُصي الخليط في قالب بالشكل الدائري أو المستطيل.
 

أخفقي في وعاء القشطة مع جبن الكريم، والحليب المكثف المحلى، والشوكولاتة والنسكافيه.
 

أضيفي بعدها البلح أو التمر بشكل تدريجي وامزجي المكونات حتى تتجانس.

 

وزعي المزيج على قاعدة البسكويت المرصوصة.
 

ادخلي قالب التشيز كيك إلى الفرن لحوالى 15-20 دقيقة.
 

اتركي التشيز كيك يبرد على حرارة الغرفة ثم في الثلاجة لثلاث ساعات أقله.

 

قدمي تشيزكيك التمر والنسكافيه بارداً، وبألف هنا وشفا.

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