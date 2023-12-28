جامعة حلوان تنظم ندوة لشرح شروط التقديم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS

نظم مكتب العلاقات الدولية في جامعة حلوان ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP، لشرح شروط التقديم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS وكيفية الاستعداد لتلك الاختبارات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

هدفت الندوة إلى توفير المعلومات الضرورية حول شروط التسجيل وتحضير الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لاجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة.

وشهدت الندوة حضور دكتور تامر فيكتور مسئول امتحانات IELTS المعتمدة، ويوستينا نصري مسؤولة في IDP، ودكتورة هبة خالد مسئول قطاع الدراسة بالخارج، وأستاذ بلال مسئول قسم التسويق.

رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسى بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وجاءت البرقية "يسعدنى وأسرة جامعة حلوان أن نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024 داعين المولى عز وجل أن يمتع فخامتكم بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بمزيد من التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، لاستكمال مسيرة العطاء والبناء من أجل رفعة الوطن".

كما هنأ الدكتور قنديل أسرة جامعة حلوان وطلابها بحلول العام الجديد، متمنيا أن يكون عاما سعيدا مليئا بالنجاحات وتحقيق الآمال والطموحات،متمنياً لهم أن يكون عامًا سعيدًا، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

وأكد رئيس جامعة حلوان على وحدة الشعب المصري وتماسكه، مشيرا إلى أن العلاقات الوطيدة بين المسلمين والأقباط خير دليل على ذلك، معربا عن أمله في استمرار مسيرة التنمية والازدهار التي بدأها الرئيس السيسي، حيث إن الشعب المصري، قال: "نعم لاستكمال مسيرة الإنجازات، نعم للحفاظ على أمننا القومي" .

