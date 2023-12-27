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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول

لقاء رئيس جامعة حلوان
لقاء رئيس جامعة حلوان

وقّع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون بين مركز بحوث التنمية التكنولوجية بالجامعة وشركة الجمعية للبترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ويمثلها ناصر شومان رئيس مجلس الإدارة.

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ويأتى ذلك فى إطار دور مركز بحوث التنمية فى خدمة المجتمع الصناعي.

وفى بداية كلمته رحب رئيس جامعة حلوان بالضيوف والتعاون مع وزارة البترول متمثلة فى شركة التعاون، وهذا تأكيدا على المسار الطبيعي للجامعة وهو التعليم والتدريب والبحث العلمى، لذا تسعى الجامعة دائما للتكامل والتعاون مع جميع الجهات والشركات المختلفة لتوفير فرص تدريب لابنائنا الطلاب، وتوفير خدمة مميزة للجامعة حيث تتميز الجامعة بتواجدها فى اغلب أنحاء الجمهورية.

أهداف بروتوكول جامعة حلوان 

وقال رئيس جامعة حلوان إن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين، حيث سيقدم المركز الاستشارات الفنية والمالية والقانونية للشركة، ومختلف المجالات الأخري.

وصرح رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة بدأت تشغيل الجمعية الاستهلاكية بجامعة حلوان، وسوف ندخل سلع خدمية للعاملين بالجامعة وهذا التعاون يسهم فى توفير العديد من السلع الخدمية لهم.

وأكد ناصر شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسساتها المختلفة.

ونوه شومان بالاستعداد لتقديم كل أوجه التعاون فى جميع المجالات، وسوف يتم تنفيذ الخطوات الفعلية للبروتوكول، حيث يعد البروتوكول الاول بين جامعة عريقة كجامعة حلوان ليتم تعميمه على الجامعات المصرية، وهذا سيعظم من موارد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة لشبابنا.
وتضمن البروتوكول أيضا منافذ تسويقية  للشركة أو معارض وذلك طبقاً للأسس المتبعة فى هذا الشأن.

وشهد على بروتوكول التعاون من جانب جامعة حلوان  الدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجى، والدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فهمى البندارى مدير مركز التنمية التكنولوجية بالجامعة، ووكيل كلية الهندسة، وهشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة.

ومن جانب شركة التعاون أشرف نبيل مدير عام الشئون القانونية، وأسامة الشيمي، مدير عام منطقة القاهرة، وعادل سعد، مدير عام تسويق الزيوت، وأشرف حمدان مدير عام تسويق المنتجات البترولية، ومحمد فاضل مدير عام تسويق الكيماويات، وأروه عبد المحسن، مدير عام التخطيط والمعلومات ودراسات الجدوى، وأحمد محفوظ، مدير ادارة الدراسات الاقتصادية للمحطات ومدير مكتب رئيس المجلس.
 

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