اجتماع لمناقشة العمل الأهلي بتضامن المنيا

بناءً على توجيهات ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، نظمت إدارة الجمعيات الأهلية لقاءً مع عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، بحضور شيماء سيد علي، مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، وعادل مراد، رئيس قسم الجمعيات بإدارة سمالوط، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في العمل الأهلي، وتحديد العوائق الرئيسية التي تواجهه، هدف هذا اللقاء هو تعزيز التواصل والتعاون بين إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومناقشة أهم التحديات والمشاكل التي يمكن أن تؤثر على سير العمل الأهلي.

ويهدف ذلك إلى تحقيق تحسينات في الأداء، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الأهلية، في تنفيذ برامجها ومشاريعها بشكل أكثر فاعلية، وتأتي هذا اللقاء ضمن سعي مديرية التضامن الإجتماعي، لتعزيز دور القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية، ويعكس هذا اللقاء التزام الوزارة، بالتواصل المستمر مع الشركاء الإستراتيجيين، وحل المشكلات المشتركة، لتعزيز العمل الأهلي.