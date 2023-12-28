نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر الدولي الرابع لقسم الروماتيزم بأسيوط

افتتح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، المؤتمر الدولي السنوي الرابع لقسم الروماتيزم والتأهيل.

عقد المؤتمر تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبحضور الدكتور محمد إسماعيل عبد الكريم، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل رئيس المؤتمر، والدكتور محمد منير ريان، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد مسلم إبراهيم، سكرتير عام المؤتمر، والدكتور عبد الحفيظ مشرف، أمين عام المؤتمر، والدكتور أمين عبد الحميد، مقرر المؤتمر، ومشاركة كوكبة من علماء الطب من شتى الجامعات المصرية وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات العسكرية والشرطية.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة ترحيب من الدكتور محمد منير بالسادة الحضور والمشاركين في المؤتمر من الجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل أن قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية طب الأزهر بأسيوط والذي يعد واحدًا من أقدم الأقسام في صعيد مصر يواصل نجاحه بإقامة المؤتمر الرابع الذي يتناول الجديد في مجال تشخيص وعلاج الروماتيزم وعديد من المحاور الطبية المهمة، مثل: الأمراض الروماتيزمية وعلاقتها بالحمل والرضاعة،

والأمراض الجلدية والجهاز التنفسي، مقدمًا جزيل الشكر لجميع القائمين على القسم؛ لجهودهم المبذولة في إنجاح المؤتمر.

من جانبه رحب الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب الأزهر بالسادة الحضور، مقدمًا جزيل شكره لقيادات جامعة الأزهر، التي لا تدخر جهدًا في دعم جميع الفعاليات العلمية بالقطاع الطبي بفرع الجامعة بأسيوط، والذي يشهد طفرة علمية كبيرة في الآونة الأخيرة، كما قدم وافر الشكر والامتنان لقسم الروماتيزم والتأهيل؛ لحسن التنظيم والتطوير الملحوظ بالقسم، مؤكدًا حرص الكلية على الاهتمام بإقامة المؤتمرات وهو ما يؤدي إلى متابعة الجديد وتبادل الخبرات بين جميع الأستاذة من الجامعات المصرية.

وفي كلمته نقل فضيلة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، للمنصة الكريمة وللسادة الحضور من داخل وخارج فرع الجامعة، مشيدًا بجهود القائمين على القطاع الطبي في فرع الجامعة بأسيوط، والتي تظهر جلية في تطور الخدمات الطبية والدوائية المقدمة للمرضي في المستشفى الجامعي بأسيوط، وفي تزايد المؤتمرات العلمية التي تقام بجميع أقسام كلية الطب بأزهر أسيوط، وهو ما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالميًّا ونقل الخبرات والمعرفة للأطباء، متمنيًا لهم نجاح المؤتمر وخروجه بتوصيات نافعة ومفيدة للأطباء والمرضى.

وفي الختام تم تقديم درع المؤتمرات للقامات العلمية الكبيرة التي قامت بدعم المؤتمر والمساعدة في انعقادة بالشكل اللائق بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.