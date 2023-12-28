أغرب عادات وتقاليد الزواج بين شعوب العالم.. تختلف طرق الاحتفال بالزواج من بلد لأخر نسبة للعادات والتقاليد التي تتغير بين الشعوب، وتعكس ما يتمتع به من موروثات ثقافية متباينة، فلكل بلد طقوسها في الاحتفال ويكون له التميز عن غيره، وتنتشر حول العالم بعض العادات والتقاليد الغريبة في حفلات الزواج.

أغرب عادات وتقاليد الزواج بين شعوب العالم

الصين

في بعض المناطق الصينية تتبع تقاليد خاصةً عن الزواج، حيث يتم عقد الخطبة بين العروسين من دون أن يشاهدا بعضهما البعض، وإذا اتفق أهل العروسين على كل شيءٍ فإن أهل العروسة يجهِّزونها ويزيِّنونها بكامل زينتها، ثم يضعونها في محفةٍ خاصةٍ مغلقةٍ ولها مفتاحٌ وينقلونها إلى خارج البلدة، ويكون معها نفرٌ قليلٌ من أهلها، وعندما يأتي العريس يعطونه المفتاح ليفتح المحفة ويشاهد العروس فإذا أعجبته أخذها إلى منزله وإذا لم تعجبه ردها إلى أهلها.

ماليزيا وإندونيسيا

يمارس شعب تيدونغ في ماليزيا وجزيرة بورنيو الإندونيسية هناك تقليداً متبع أن العروسين يجب ألا يغادرا منزلهما أو يستخدما الحمام لمدة ثلاثة أيام كاملة بعد حفل زفافهما ويظلان تحت حراسة مشددة ويسمح لهما فقط بكمية صغيرة من الطعام والشراب، وفي ثقافة تيدونغ، يقال إن عدم مراعاة الطقوس يلطخ العروسين بسوء الحظ، وغالباً ما يؤدي إلى الخيانة الزوجية أو تفكك زواجهما أو وفاة أطفالهما.

كوريا الجنوبية

يخضع بعض العرسان الكوريين الجنوبيين لطقوس معينة بعد مراسم زفافهم، قبل أن يتمكنوا من المغادرة مع زوجاتهم ومنها الضرب على أقدام العريس، ويقوم رفقاء العريس أو أفراد أسرته بخلع حذاء العريس وربط كاحليه بحبل قبل أن يتناوبوا على الضرب على قدميه بعصا، وفي بعض الحالات بسمكة جافة، ويُقصد من ذلك أن يكون اختباراً للعريس من ناحية القوة والشخصية.

اسكتلندا

في اسكتلندا يقوم أصدقاء العروس بربطها، ووضع بعض الأطعمة عليهم مثل الدقيق، واللحوم، والصلصات، والأسماك، وبعد الاستحمام من رائحة هذه الرائحة، يتم اصطحابها للزفاف، والاعتقاد وراء ذلك هو أنها إذا تمكنت من التعامل مع هذا، فيمكنها التعامل مع زوجها والصعوبات التي ستواجهها.

غانا

قبيلة فرافرا في غانا تتميز بأغرب عادات وتقاليد الزواج في إفريقيا، فإذا كان شخص مهتمًا بامرأة معينة، فإن عائلة الخاطب تشرع في اختطاف السيدة، ويتم احتجازها كرهينة في المنزل، وتعيين رجال عليها تمنعها من الهروب، ثم تذهب عائلة الشخص الراغب في الزواج من تلك المرأة المخطوفة إلى عائلة المرأة ويحملون هدايا مثل التبغ والطيور .

كينيا

أثناء حفلات الزفاف لشعب الماساي في كينيا ، من المعتاد أن يبصق والد العروس على رأس ابنته قبل أن تغادر مع زوجها الجديد، ما قد يبدو عادة غريبة وغير محترمة لثقافات معينة، إلا أنه أمر منطقي في الواقع داخل ثقافة الماساي حيث يُنظر إلى البصق على أنه رمز للحظ السعيد والثروة.