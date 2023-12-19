أغرب العادات والتقاليد حول العالم

يمكن التعرف على العديد من ثقافات العالم من خلال عاداتها وتقاليدها الخاصة؛ فالثقافة هوية تعكس أسلوب حياة الشعوب وكل ما يتعلق بها، وتكمن جمالية اختلاف الثقافات في العالم في أنّ ما يراه البعض مختلفًا وغريبًا يكون مألوفًا وعاديًا لآخرين، فالعالم قائمٌ على فكرة التنوع.

وفي هذا التقرير سنتعرف على عدد من أغرب ثقافات العالم التي تضم ممارسات وتقاليد غريبة.

أغرب العادات حول العالم في الاحتفال

مهرجان الطين في كوريا الجنوبية

يُقام هذا المهرجان سنويًا في مدينة بوريونغ في كوريا الجنوبية، ويتضمن نشاطات وألعابا لها علاقة بالطين؛ مثل المصارعة في الطين، والألعاب النارية الطينية.

القفز فوق الأطفال في إسبانيا

يُقام هذا المهرجان في بلدة كاستيلو دي مورسيا في إسبانيا، ويتم فيه القفز فوق الأطفال المستلقين على بطانيات على الأرض، ولهذا الفعل دلالته الثقافية والدينية المرتبطة بالتقاليد المحلية في تلك البلدة.

مهرجان حرب البرتقال في إيطاليا

يعتبر هذا المهرجان من أكثر الفعاليات إثارة في إيطاليا، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة إيفرا، ويجري خلالها توزيع البرتقال في شوارع المدينة، ليتبادل المشاركون في المهرجان تراشقه على بعضهم البعض.

يوم الموتى في المكسيك

في شهر نوفمبر من كل عامٍ في المكسيك، يُقام مهرجان يُسمى "يوم الموتى"، تتجمع فيه العائلات للاحتفال بموتاهم، ولإحياء ذكراهم.

مهرجان تينكو في بوليفيا

يتم إقامة هذا المهرجان في شهر مايو من كل عام في بوليفيا، وأكثر ما يميز هذا المهرجان أنه يبدأ باجتماع آلاف الأشخاص من أجل الرقص، لكنه ينتهي بإراقة الدماء؛ حيث يعود أصل هذا الحدث إلى أحد المهرجانات الدينية التي كانت الدماء تراق فيها من أجل موسم حصاد جيد، ويقوم الناس في مهرجان تينكو بالشجار وتبادل اللكمات، حتى أن بعضهم يمسك صخورًا في يديه من أجل زيادة قوة اللكمات والضربات.

أغرب عادات الزواج حول العالم

الملح والخبز للحظ في ألمانيا

من تقاليد الزواج الغريبة في ألمانيا، أن تحمل العروس ملحًا وخبزًا في جيبها، بينما يحمل العريس حبوب قمح؛ وذلك لنيل الحظ الوفير.

البكاء لساعة يوميًا في الصين

تقوم العروس من شعب التوجيا في الصين بالبكاء يوميًا ولمدة ساعة في الشهر الذي يسبق إقامة الزفاف، وتنضم والدة العروس وجدتها إلى وصلة البكاء بعد عشرة أيام من بداية هذه الطقوس، وتبكي النساء بنبرات مختلفة كطريقة لتعبيرهن عن الفرح.

الزواج من شجرة في الهند

تولد فتياتٌ في بعض مناطق الهند في أوقاتٍ فلكية يُعتبرن فيها ملعونات، وقد يتسبب هذا حسب المعتقدات في تلك المناطق بالوفاة المبكرة لأزواجهن، ولأجل معالجة هذه اللعنة، يتم تزويجهن لشجرة، ثم يتم قطع هذه الشجرة للتخلص من اللعنة.

ممنوع الحمام والخروج في جزيرة بورنيو

يُمنع العروسان من شعب تيدونغ في جزيرة بورنيو من مغادرة المنزل أو استخدام الحمام لمدة ثلاثة أيام متواصلة بعد مراسم الزفاف، ويبقيان خلال هذه الفترة تحت مراقبة مشددة، ويُقدم لهما كمياتٌ قليلة من الطعام والشراب، ويعتبر شعب تيدونغ أنّ عدم الالتزام بهذه التقاليد يجلب الحظ السيئ، ويؤدي للخيانة الزوجية، أو الانفصال، أو وفاة الأطفال.

إعطاء الحجارة للضيوف في أستراليا

في مراسم الزفاف في أستراليا، يتم إعطاء الضيوف حجارة عند وصولهم، وعليهم حملها طوال المراسم، وبمجرد انتهائها، يقومون بوضع الحجارة في وعاء مزخرف يحتفظ به الزوجان في منزلهما تكريمًا للضيوف الذين حضروا الزفاف.

أغرب عادات الشعوب في حالات الوفاة

دفن السماء بين البوذيين

من طرق الدفن الشائعة بين البوذيين في التبت؛ حيث يتم ترك أجساد المتوفيين في العراء، وتقطيعها إلى أجزاءٍ في كثير من الأحيان، حتى تلتهمها الطيور والحيوانات، ويُعتقد أنّ هذه الطريقة توصل أرواح المتوفين إلى الجنة.

فاماديهانا في مدغشقر

وتعني الرقص مع الميت، ويمارس هذا الطقس شعب المالاغاشي في مدغشقر؛ إذ يقومون بفتح التوابيت سنويًا، وتغيير ملابس الدفن الخاصة بالمتوفى، ثم حمله والرقص به.

دفن الماء في شمال أوروبا

تمارس هذه العادة الكثير من الثقافات؛ خاصة البلدان النوردية في شمال أوروبا، ويتم فيها وضع التوابيت على قمم المنحدرات المواجهة للماء، وهناك منهم من يضع المتوفى في سفن خاصة تُسمى سفن الموت" لتبحر وتصل إلى المحيط.

استعراض الموتى في الهند

في مدينة فاراناسي في الهند، يجري استعراض المتوفين في الشوارع، ويتم تزينهم بالألوان التي تعبر عن أفضل ميزاتهم؛ فمثلاً: اللون الأحمر يدل على النقاء، في حين يدل اللون الأصفر على المعرفة.

تنظيف الموتى في إندونيسيا

يقوم شعب التوراجا في إندونيسيا مرةً كل ثلاث سنوات بطقس خاص يٌسمى مانيني ويجري عادة في شهر أغسطس، ويتم فيه إخراج الموتى من توابيتهم، وتنظيفهم، وتغيير ملابسهم، ثم إعادة وضعهم بالتوابيت، وإعادتهم للمدفن، ويعتبرون أنّ هذا التقليد يحافظ على علاقتهم مع الموتى، وأنه طريقة لإظهار الاحترام والتقدير لهم.

أغرب عادات شعوب العالم في الطعام

الكبير يأكل أولا في كوريا الجنوبية

في كوريا الجنوبية، لا يتم البدء بتناول الطعام قبل أن يباشر الأكبر سنًا في ذلك، وفي هذا التصرف دلالة على احترام كبار السن.

غرس العيدان رأسيًا في اليابان

يعتبر تصرفًا غير مقبول غرس عيدان تناول الطعام في اليابان بطبق الأزر بشكلٍ رأسي؛ حيث أنّ هذا يشبه ما يتم فعله بالطبق الذي يُقدم للميت في الجنازات في اليابان.

بواقي الأكل في الهند

يعتبر إنهاء جميع الأكل في الطبق دلالة على الاستمتاع بالطعام، كما يعد تصرفًا يُقصد منه شكر المضيف على تحضير الطعام، أما في الصين، فالأمر على العكس تمامًا؛ إذ أنّ تناول كل الطبق وعدم الإبقاء على شيء فيه علامةٌ على عدم الشبع، وأنّ المضيف لم يقدم ما يكفي من الطعام.

ممنوع الأكل باليد في تشيلي

يحاول الناس في تشيلي تناول كل شيء تقريبًا باستخدام أدوات المائدة، حتى ولو كانت لذة الطعام تتطلب تناوله باليد؛ مثل قطع الدجاج، حيث يُعتقد في تشيلي أنّ اليد يجب ألا تستخدم أبدًا في تناول الطعام أبدًا.

إصدار أصوات الأكل في اليابان

يُعد إصدار الأصوات عند تناول الطعام في اليابان علامةً على لذته وعلى الاستمتاع به، كما هناك من يعتقدون أنّ ذلك يُحسن من نكهتهِ.

ممنوع قلب السمك في جنوب الصين

في جنوب الصين ومدينة هونغ كونغ، يعتبر قلب السمك على الجانب الآخر أثناء تناوله جالبًا للحظ السيئ.