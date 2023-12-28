أغرب طقوس الاحتفال برأس السنة في الدول

أيام قليلة ونستقبل العام الجديد 2024 م، والذي يحمل بين طياته الكثير من الطموحات والآمال والأماني، إذ يحتفل العالم يوم 31 ديسمبر كل عام بليلة رأس السنة مع اختلاف الطقوس والعادات والتقاليد التابعة لكل دولة.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أغرب طقوس الإحتفال برأس السنة في بعض الدول:

الدنمارك

تعد الدنمارك من الدول التي تحتفي بليلة رأس السنة كل عام عام، ولكن لديها بعض العادات والتقاليد الغريبة حيث يقوم الشعب الدنماركي بتحطيم وكسر الأطباق، حيث يعتقد الدنماركيون أنه كلما زاد لأعداد الأطباق المحطمة خارج المنزل زاد الحظ في العام الجديد.

الصين

وفي الصين يقوم بعض الأشخاص قبل بدء احتفالات رأس السنة بتنظيف المنازل في كل الزوايا اعتقادًا منهم أنها تطرد الحظ السيئ من العام الماضي، ووضع الزهور والنباتات الصينية لجلب الحظ السعيد في العام الجديد، فضًلا عن توزيع النقود على الأطفال.

هولندا

يقوم الشعب الهولندي برمي الأشجار بالنيران اعتقادًا منهم من أنها تطرد الحظ السيئ من العام الماضي، واستقبال أرواح السنة الجديدة.

تركيا

يقوم الشعب التركي برش الملح على عتبات المنازل ليلة رأس السنة اعتقادًا منهم من أنها تجلب السلام في منازلهم، ومنهم من يقوم برمي ثمار الرمان باعتبار أنه يجلب الثروة الكبيرة في العام الجديد.

إسبانيا

يشتهر الشعب الإسباني بحفل نوشفيغا" الذي يعني الليلة الكبيرة، ويتمثل ببقاء الأشخاص في المنازل حتى منتصف الليل، ويتناولون حبة عنب واحدة في كل ساعة ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى منتصف الليل.

أستراليا

وفي أستراليا يقوم الأشخاص بتنظيم العديد من المسيرات والطرق على وعاء معدني، باستخدام المغارف الخشبية لإحداث ضجيج عالي ومثير، وذلك فى منتصف ليل رأس السنة الجديدة.

إكوادور

وفى إكوادور يقوم المحتفلين بصنع دمية الماضي على شكل رجل والقيام بحرقها، اعتقادًا منهم أن ذلك يعد حرق ما مضى من أحداث سيئة في العام الماضي ودلالة على استقبال العام الجديد.

إيطاليا

تتميز احتفالات رأس السنة في العاصمة الإيطالية روما بتناول وجبة عشاء سخية مع الأهل والأصدقاء، يتصدرها السمك وفواكه البحر، وأقدام أو أحشاء الخنزير.

كولومبيا

وفي كولومبيا يقوم البعض بالتجول بحقائب فارغة اعتقادًا منهم من أنها تجلب عامًا مليئًا بالسفر.

اليونان

يقوم الأطفال في اليونان بالغناء والتراتيل بمناسبة العام الجديد، ويتم إعطاء الأطفال بعضًا من المال، وفى الثانية عشرة من منتصف الليل يقوم الناس بطهي فطيرة اسمها "فطيرة بيل"، وهي كعكة بنكهة اللوز، وتحرص الأسر على القيام بالعد التنازلي وإيقاف كل الأضواء وبعد منتصف الليل تضاء جميع الأضواء، بعد عروض الألعاب النارية، وتبادل الهدايا.