القندوسي يسجل هدف التقدم لسيراميكا أمام بيراميدز في السوبر المصري

شهدت الدقيقة 70 احراز أحمد القندوسي لاعب فريق الكرة الاول بنادي سيراميكا كليوباترا الهدف الأول في شباك نظيره بيراميدز فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري التى تقام فى الامارات.

وجاء تشكيل سيراميكا للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة .

الهجوم: چون ايبوكا .

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - احمدالقرموطي- محمد كناريا - احمد ياسر ريان - مروان عثمان.