تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك في مران اليوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الخميس، استعداداً للفترة المقبلة.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات الركض بمحيط الملعب لمدة 20 دقيقة، وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وشارك مصطفى شلبي في الجزء التأهيلي مع باقي لاعبي الفريق، واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بأداء اللاعبين للتدريبات التأهيلية فقط دون استمرار باقي فقرات المران، بسبب هطول الأمطار بغزارة على ملعب التدريب.

واستأنف الزمالك تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

