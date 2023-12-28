الأوفر برايس يشعل أسعار نيسان صني.. "تخطى الـ170 ألف جنيه"

تعد السيارة نيسان صني المجمعة محلياً واحدة من أكثر السيارات انتشاراً في السوق المصرية، إذ تصدرت مبيعات السيارات في مصر خلال العام الماضي، ووفقاً للمعلن فإن السعر الرسمي المعلن في “ديسمبر”، لأعلى فئة من السيارة نيسان صني موديل 2024 المجمعة محلياً “سوبر صالون” يقدر بـ 678 ألف جنيه.

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية في جولة على عدد من الموزعين والتجار اشتعال الأوفر برايس على فئة سوبر صالون من السيارة نيسان صني المجمعة محلياً موديل ٢٠٢٤ ليصل إلى نحو 172 ألف جنيه، إذ بلغ سعر السيارة التجاري المتداول في السوق نحو 850 ألف جنيه.

ويعرف الأوفر برايس، على أنه زيادة سعرية غير رسمية يفرضها التجار والموزعين على أسعار السيارات مقابل التسليم الفوري للعملاء بدلا من الانتظار في قوائم الحجز.

جدير بالذكر أن أسعار مختلف أنواع السيارات في السوق المحلية تشهد زيادات سعرية غير رسمية “أوفر برايس”، في ظل استمرار أزمة نقص المعروض، ووصلت قيمة الأوفر برايس على بعض الموديلات حوالي نصف مليون جنيه.

مواصفات نيسان صني موديل 2024

وتقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 المجمعة محلياً بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 حصان مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وتقدم نيسان صنى موديل 2024 المجمعة محلياً بباقة متميزة من وسائل الأمن والسلامة من بينها "2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية".

كما تأتي نيسان صني موديل 2024 المجمعة محلياً بالعديد من الكماليات والتجهيزات أبرزها مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة - سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB.