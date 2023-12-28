"مجلس الوزراء" يستقبل طلاب مدرسة "النيل" ضمن زيارتهم معالم العاصمة الإدارية

استقبل مبنى مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، طلاب مدرسة "النيل" بمدينة " 6 أكتوبر" الذين قاموا اليوم بجولة في عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال جولتهم بمبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم تقديم شرح وافٍ للطلاب عن جهود الدولة في إنشاء المدن الجديدة بوجه عام؛ بهدف استيعاب الزيادة السكانية، في مجتمعات حضارية مُخططة، وكذا توفير فرص للعمل والاستثمار، كما تمت الإشارة إلى فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومخططها وأهم مكوناتها التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، والتي تشمل الحي الحكومي، وعددًا من الأحياء السكنية، والمنطقة المركزية للأعمال التي تضم 20 برجًا، منها البرج الأيقوني، وكذا مسجد مصر، والكاتدرائية، ومدينة الفنون والثقافة، وغيرها من المشروعات المُهمة. كما تم استعراض شبكة الطرق التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة، وأهميتها في الإسراع بتنمية هذه المدينة.

كما استمع طلاب مدرسة "النيل" بمدينة 6 أكتوبر خلال زيارتهم إلى مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى شرح عن جهود الحكومة للانتقال للعمل بشكل كامل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حتى الآن نقل نحو 50 ألف موظف بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، كما تم سرد نبذة عما حصلوا عليه من تدريبات في مختلف المجالات، وكذا الخدمات المُقدمة لهم، سواء فى السكن، أو النقل والمواصلات.

وفي نهاية الجولة عبَّر طلاب مدرسة "النيل" بمدينة 6 أكتوبر عن فخرهم بما شاهدوه اليوم من إنجازات للدولة المصرية، تُعبِّر عن جهود كبيرة تم بذلها خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أنهم زاروا منذ الصباح "مسجد مصر" واتجهوا بعدها إلى مبنى مجلس الوزراء، وما زالت الجولة مستمرة في معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدوا أن الدولة المصرية أنجزت خلال الفترة الماضية مشروعات سيكونون هم أول المستفيدين بها، مشيرين إلى أنهم لم يتصوروا حجم هذا الإنجاز إلا بما رأوه اليوم، مُتقدمين بالشكر للدولة المصرية على هذا الإنجاز الكبير المُتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة ومعالمها المختلفة.