الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع أسعار السمن وزيت الطعام اليوم الخميس في الأسواق

الزيت والسمنة
الزيت والسمنة

 أسعار السمن وزيت الطعام.. شهدت أسعار زيت الطعام والسمن في مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، في الاسواق المصرية، ارتفاعًا، بحسب ما نشرته شعبة المواد الغذائية، حيث قفزت أسعار زيوت الطعام والسمن بمختلف أنواعهما، وسجل زيت الممتاز "1 لتر* 12" ارتفاعًا ليباع بـ 837 جنيهًا، بزيادة تقدر بـ81.27 جنيه، بنسبة ارتفاع 11%. 

 

 وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيوت الطعام والسمن، خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية وعند التاجر وفي الأسواق المصرية، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات كافة اللازمة حيال أسعار السلع بشكل عام، لاسيما أسعار زيوت الطعام والسمن للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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الأردن يمنع تصدير المنتجات الغذائية

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536 وفاة وإصابة بالأحداث الأخيرة في الجنوب اللبناني      

أسعار زيت الطعام والسمن الیوم فى مصر:

قائمة بأسعار زيت الطعام الجديدة ومقارنتها بالسعر القديم
  • وكان سعر زيت الممتاز 1 لتر * 12" سجل 755.75، ليرتفع اليوم بزيادة تقدر بـ81.27 جنيهً لـ يباع بـ837 جنيهًا، بزيادة قدرها 81.27 جنيه، بنسبة ارتفاع 11%.

 

  • وكان قد سجل سعر سمن كريستال أبيض 55 جم 36 ساشية، 142.50 جنيه، ليرتفع اليوم بزيادة تقدر بـ32 جنيهًا، ليباع اليوم الخميس بـ192 جنيهًا.

 

  • بينما سجل سمن كريستال أبيض "700 جم 6" نحو 346.50 جنيه، ليرتفع اليوم بزيادة تقدر بـ115.25 جنيه، ليباع اليوم الخميس بـ806.50 جنيه.

 

 ونشرت شعبة المواد الغذائية، اليوم الخميس، منشورًا توضيحيًا لأسعار السلع الغذائية، لاسيما زيت الطعام والسمن بكل أنواعهما.

 

قائمة بأسعار الزيت والسمن ومقارنتها بالأسعار الجديدة

 

 

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