الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

536 وفاة وإصابة بالأحداث الأخيرة في الجنوب اللبناني      

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن وفاة 118 شخصا وإصابة 418 آخرين جراء الأحداث في الجنوب اللبناني منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي، وذلك بناء على بيانات المستشفيات.

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وأوضحت وزاة الصحة، في تقرير عن الطوارئ الصحية بالبلاد - أن 45 % من الإصابات ناتجة عن صدمة، و32 % ناتجة عن انفجار و19 % ناتجة عن تعرض كيميائي، مشيرة إلى أن 96 % من المصابين يحملون الجنسية اللبنانية، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط .

وأكدت الوزارة أنه وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية، فإن72 ألفا و 437 مواطنا نزحوا من بلدات الجنوب اللبناني منذ بداية الأحداث وحتى الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري .

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