الأردن يمنع تصدير المنتجات الغذائية

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، اليوم الخميس، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع بعد توصية من مجلس الأمن الغذائي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الناتج عن التوترات في البحر الأحمر.

وقالت الوزارة على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن القرار الحكومي يشمل كلاً من الأرز والسكر والزيوت النباتية، من زيت الذرة وعباد الشمس والنخيل وزيت الصويا.

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع.

وبحسب القرار الحكومي يشمل المنع كل من الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا.

وقالت الوزارة إن مجلس الأمن الغذائي كان قد أوصى، الأحد الماضي، بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الأزمة في البحر الأحمر.

ويشار إلى أن العديد من الشركات كانت قد أعلنت عن وقف نقل الشحن عبر البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر، في إطار دعم جماعة الحوثي للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة وإطلاق مسيرات باتجاه إسرائيل

ورغم أن الحوثيين حددوا هوية السفن المستهدفة، أي الإسرائيلية أو التي تحمل شحنات متوجهة إلى إسرائيل، إلا إن الولايات المتحدة شكلت تحالفا دوليا لحماية السفن في البحر الأحمر.

ورفضت عدة دول الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، ومن بينها إسبانيا وفرنسا.