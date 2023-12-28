بعد قليل.. محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة طبيب بالتجمع الخامس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة التجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة 4 متهمين بإنهاء طبيب بالتجمع الخامس لسرقته.

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وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين قتلا المجنى عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر فى نفسيهما لسلب مالى ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

أضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت فى تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاء بأدوات أعدنا إياها سلفًا وهى قفزان ولاصق طبى وسلك كهربائى النقطتاء من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين فى ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم كريم.م بالحبس لمدة 6 أشهر، لإدانته بإحراز المخدرات بقصد التعاطي في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المُخدر المضبوط.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 25 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وذلك على النحو المُبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها بأن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن الرائد ضابط مباحث قسم البساتين تلقت بلاغاً.

وكان مضمون البلاغ أنه صادر من الخدمة الأمنية المتواجدة أمام محكمة البساتين بضبط المتهم بمعرفة أمن المحكمة وبعض الأهال بحوزته "سكين".

وانتقل إلى مكان ضبط المُتهم وتبين له أنه سبق اتهامه في العديد من القضايا، واقر له بإحرازه السكين لوجود خصومه له مع آخرين.

وإذا باشرت النيابة العامة التحقيق وبادرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي للفحص وبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة.

وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.