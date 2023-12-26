انتقام ساذج..رجل يفسد حياته للثأر من غدر حبيبته

أراد شاب في مُنتصف عقده الثالث الانتقام من حبيبته التي غدرت به، ولكنه سار على حافة الهاوية بخُطى طائشة حتى أسقط نفسه في وحلٍ لن يُفارقه أبداً.

لم يربح بطل قصتنا من جريمته شيئاً، ولم تتغير حياته إلا للأسوأ، وذلك بعد أن ظن أن نشوة الانتقام ستظل ترويه أبداً، ولكن المكر السيئ كما نعرف لا يحيق إلا بأهله.

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التطور الأبرز في القصة يأتينا من ولاية تكساس الأمريكية التي أدانت فيها المحكمة كينديل موريس- 26 سنة بعد أن أزهق روح بريئة دون أي منطقٍ قبل ما يقارب 3 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن موريس سافر مئات الأميال بهدف إزهاق روح صديق حبيبته القديمة انتقاماً منها ومنه، ولكن انتهى به المطاف مُجرماً مُداناً بإزهاق الشخص الخطأ، لتقضي عليه المحكمة بعقوبة السجن 27 سنة.

الجاني

وبحسب مصادر شرطية فإن موريس قاد سيارته من مدينة هيوستون إلى أرلينجتون (250 ميلاً بينهما) يوم 4 مايو 2020 من أجل إزهاق الصديق الجديد لحبيبته السابقة، ولكنه عن طريق الخطأ أصاب شخصاً آخر يدعى روبرت كولي – 24 سنة.

تفاصيل يوم الجريمة..ظلام دامس يُسدل ستائره على بصيرة الجاني

وقال المحققون إن الجاني ظن أنه أمسك بفريسته في مرآب للسيارات مُلحق بمنزلٍ في أرلينجتون، قبل أن يُصوب عليه أعيرته النارية مُنهياً قصته مع الدنيا، ولكن اتضح فيما بعد أنه لم يكن الرجل الذي يبحث عنه ويقصده.

وستكشف الأيام المُقبلة المزيد من التفاصيل عن الجريمة، وعن دوافع الجاني، وعن تشابك العلاقات الذي أودى في النهاية بحياة بريء.

وتفتح هذه الواقعة الباب أمام ضرورة إجراء مُناقشات مُجتمعية لرفع الوعي لدى الشباب تجاه سبل حل المشكلات المُختلفة دون اللجوء للحلول العنيفة التي لن تحل أزمة أو تنتزع حقاً.