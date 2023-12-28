احتفالية كبرى بمجمع الفنون حول مهرجان مكافحة الفساد 2023

شهد مجمع الفنون والثقافة في جامعة حلوان أجواء حماسية شبابية من الطلاب من خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد بعنوان المهرجان السنوي التوعوي بمكافحة الفساد 2023.

جاء ذلك برعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجي، والدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة حنان كمال مقرر اللجنة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

وشهدت الاحتفالية حضور مشرف من وفد ممثل من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور علاء المصري، نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للدراسات العليا، والدكتور هاني شمس الدين حمودة مدير عام العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، كما شهد لفيف من العمداء والوكلاء من مختلف الكليات، وقيادات إدارية، والطلاب

رسالة رئيس جامعة حلوان للطلاب

في كلمته الافتتاحية بمناسبة يوم مكافحة الفساد، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية التصدي للفساد بكافة أشكاله، مشددًا على ضرورة تطهير النفس وبناء جيل واعٍ يؤمن مستقبله وينتمي لوطنه.

ووجه رئيس جامعة حلوان رسالة للطلاب واتحادهم بضرورة الإيمان بالوطن ومعرفة الحقوق والواجبات، وعدم السماح لأحد بالمساس بمقدراتهم، داعيًا الجميع إلى العمل بجدية من أجل مصر.

واستعرض الشيخ الدكتور هاني شمس الدين حمودة مدير عام العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، ندوة توعوية بعنوان علاج الفساد من منظور الأديان، حيث يعد الفساد آفة المجتمع فالفساد يدمر جهود التنمية ويزيد الفقراء فقرا والأثرياء ثراء وتنعدم العدالة الاجتماعية، ويكبل كاهل الدولة بمزيد من الأعباء، فلا تقدم ولا ازدهار مع الفساد، بل ولا تنمية في ظل الفساد.

واوضح ان رسل الله عليهم الصلاة والسلام حثو البشرية بالإصلاح والنهي عن الفساد، فتبدأ قصة الصلاح والفساد من قبل خلق أبينا آدم عليه السلام، حيث تخوفت الملائكة من وجوده في الأرض ، فقد يأتي إليها هذا المخلوق فيفسد فيها، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إني جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فنجد ان رسل الله جميعا حذرو من الفساد وقاموا بمحاربته.

أوضح دكتور علاء المصرى نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للدراسات العليا، دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية،موضحا إن عملية مكافحة الفساد تشاركية بين عدة جهات مصرية مشيرا إلى مصر تبنت الاستراتيجية منذ 2014 لمنع ومكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة، والشفافية في المجتمع؛ لتحقيق التنمية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله، وصوره، ورفع وعي الطلاب بالقضايا الوطنية.



وعرضت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان جهود الجامعة منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ٢٠١٤ وما تشهده الجامعة من جهود من العديد من الأنشطة والممارسات المطلوبة فى هذا الصدد ، كما شرعت الجامعة فى اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية وتفعيل التحول الرقمى بما يحقق النزاهة والشفافية في أرجائها، وكذلك عقدت مسابقات فنية واجتماعية وورش عمل للطلاب وندوات توعوية للموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، لنشر الميثاق الأخلاقي لكل فئة منهم .

وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاح المعرض الفني للكليات المتخصصة وغير المتخصصة، وكذلك تم خلال الاحتفالية تكريم الفائزين بمسابقة أفضل ورقة سياسات في مكافحة الفساد والفائزين بالمسابقات الفنية والثقافية، بجانب عمل فقرات غنائية وفنية، قدمه كورال كلية التربية الموسيقية، وعروض توعوية من طلاب كلية التمريض، وعرض عن الفساد عبر الثقافات قدمه طلاب كلية الآداب، والميثاق الأخلاقي برؤية فنية قدمه طلاب التربية الفنية، وأداء تمثيل حركى قدمه طلاب كلية علوم الرياضة، وفيلم تسجيلى عن الشائعات وخطورتها قدمه طلاب كلية الفنون التطبيقية، ومجموعه من الأشعار قدمه النشاط الثقافى برعاية الشباب، ومجموعة من المبادرات قدمها طلاب كليات التربية والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق، بجانب عرض مسرحى فى حب مصر قدمه طلاب الفنون الجميلة وذلك في احتفالية تجمع بين أنشطة الكليات المختلفة وغيرها والتي تتفرد بها جامعة حلوان.

وفى ختام الاحتفالية تم تبادل الدروع.