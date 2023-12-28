الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المهندس محمود محمد قائماً بأعمال رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس محمود محمد لطفى زغلول - نائب رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

كما أصدر الجزار، قراراً بإزالة التعديات الواقعة على قطع الأراضي المملوكة للهيئة بالحزام الأخضر لمدينة برج العرب الجديدة، ، من واضـعي اليد، الذين تم رفض الطلبات المقدمة منهم لتقنين أوضاعهم، لعدم توافر الاشتراطات، وذلك على النحو الوارد بكشف الأسماء المدون به 65 اسماً.

ونص القرار على أن يتولى جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

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