موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024

موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، واقتراب بداية شهر يناير 2024، يكثف الكثير من مستحقي معاش تكافل وكرامة البحث عبر محرك البحث جوجل، عن الموعد الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير

وسيكون أول صرف للمعاش في 2024، يوم 15 يناير المقبل، ح والذي يستمر لمدة 10 أيام من تاريخ بدء صرف المعاش، حيث يتم صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، لحوالي 22 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، ويشمل ذلك أكثر من 5 ملايين أسرة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام بالرقم القومي عن المعاش من خلال موقع الوزارة، كما يحق للمتقدمين الاعتراض على نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة في حالة رفض الطلب، من موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا