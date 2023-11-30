إصدار 159 بطاقة تكافل وكرامة جديدة بمركز قوص بقنا

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، أنّ إدارة التضامن الاجتماعي أضافت 159 بطاقة جديدة ببرنامج "تكافل وكرامة"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك الأسر.

وأضاف أنّ إصدار بطاقات برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.

وذكر الدكتور قدري، أنّ إصدار بطاقات برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.