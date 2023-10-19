شروط وخطوات التسجيل ببرنامج معاش تكافل وكرامة.. يبحث كثير من المواطنين ممن ليس لديهم مصدر دخل شهري عن طريقة وشروط الحصول على الدعم النقدي الشهري معاش تكافل و كرامة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتيح الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية التسجيل في برنامج دعم تكافل وكرامة للمستحقين وفقا لعدد من الشروط وفيما يلي تستعرض " بوابة الوفد " شروط و وخطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة.



شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة



عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة

يتوجه المواطن إلى وحدة الشئون الاجتماعية التابع لها المواطن.

صور ضوئية من شهادة الميلاد لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

صور ضوئية من البطاقة الشخصية سارية بالعنوان الحالي للأفراد.

إرفاق صور قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

إرفاق قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

إرفاق قيد طالب للأبناء المقيدين بالجامعة.

إرفاق كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية، في حالة الإعاقة أو المرض المزمن.

في حالات سجن الأب أو الأم يتم تقديم صورة شهادة السجن.

في حالة وجود أطفال أيتام يتم تقديم صورة إقرار الوصاية.

بعد ذلك يقوم الأخصائي الاجتماعي بإرسال الطلب للبحث وتحديد الاستحقاق للدعم أم لا.