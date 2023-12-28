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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس نادي سموحة يكشف حقيقة ضم عبد القادر وصلاح محسن من الأهلي

صلاح محسن و أحمد
صلاح محسن و أحمد عبد القادر

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة سر تألق حسام حسن مع الفريق السكندري وحققة طلب ضم ثنائي النادي الأهلي أحمد عبد القادر و صلاح محسن خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

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قال فرج عامر في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "حسام حسن لاعب مميز وعندما حصل على فرصة كاملة أظهر قدراته الحقيقية".

وأضاف:"لدينا خطة لتدعيم الفريق في يناير وسنبيع لاعبين مع الحفاظ على القوام الأساسي".

وأشار: "مروان حمدي وصلاح محسن وأحمد عبد القادر الثلاثي صنع نجوميته في سموحة وأتمنى أن يكونوا موجودين ولكن الثلاثي هناك ظروف تمنع وجودهم".

فرج عامر: أتمنى احتراف زيزو وعبد المنعم وعطية

واختتم رئيس نادي سموحة: " أتمنى احتراف اللاعبين المصريين المتألقين سواء أحمد سيد زيزو أو محمد عبد المنعم أو مروان عطية، حيث أن ذلك سيكون مفيدًا بشكل كبير للمنتخب وسيساهم في تطوير الكرة المصرية ".

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