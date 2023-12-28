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الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو يكشف تفاصيل رحيل أليو ديانج عن الأهلي ووجهته القادمة

أليو ديانج
أليو ديانج

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق تفاصيل مغادرة أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي عن صفوف الأحمر خلال موسم الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

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الأهلي يعطي الضوء الأخضر لرحيل ديانج

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كولر يرحب برحيل أليو ديانج عن الأهلي

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: "وصلت إلى معلومات من أصدقائنا في قطر.. أليو ديانج سيغادر الأهلي بنسبة كبيرة في الشتاء القادم".

وأضاف: "أليو ديانج بنسبة 95% سينضم لنادي قطر القطري في يناير القادم، بديلًا للاعب العراقي، بشار رسن".

عقد ديانج مع الأهلي حتى 2026

وكان المالي أليو ديانج قد انضم لصفوف الأهلي في صيف 2019 قادمًا من مولودية الجزائر، ويمتد عقده مع الأحمر حتى صيف 2026، وخاض مع الفريق 203 مباراة، أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع 11 آخرين.

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