الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يفاوض المهاجم وسام أبوعلي

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

اقترب النجم المالي أليو ديانج من الرحيل عن النادي الأهلي إلى الدوري القطري خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم، خاصة بعدما بدأ الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر الاعتماد على اللاعب أحمد نبيل كوكا.

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "من الوارد رحيل ديانج بنسبة كبيرة عن الأهلي، في ظل تألق كوكا مؤخرا، وكولر أصبح يعتمد عليه، بينما ابتعد ديانج تماما عن المشاركة في المباريات".

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وأضاف: "هناك تقارير تحديث أيضا عن رغبة الأهلي في ضم المهاجم وسام أبوعلي، مهاجم فريق سيريس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وواصل: "الأهلي يريد تحقيق مكاسب فنية، حيث سيتم قيد وسام أبوعلي كلاعب مصري، لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية".

الوكرة يريد ضم أحمد عبد القادر

واختتم: "هناك رغبة لدى نادي الوكرة القطري في التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي على سبيل الاعارة خلال شهر يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب كولر وعدم مشاركته في المباريات".

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