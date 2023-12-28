حبس عنصرين إجراميين في شبراخيت

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، بحبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرة أمن البحيرة جهودهما لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



وتمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة شبراخيت، وبحوزتهما 2،500 كجم لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش - 2 فرد محلي وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.